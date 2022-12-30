Pamukkale Belediyesinden amatörlere bir destek daha

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Spor camiasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, spor konusundaki desteklerine devam ediyor. Bu ayın başında ilçede faaliyet gösteren 28 kulübe, içinde eşofman takımı, yağmurluk, futbol, basketbol ve voleybol branşları için antrenman ve maç formaları, antrenman yeleği, futbol, basketbol ve voleybol topları ve çeşitli antrenman gereçlerinin de yer aldığı malzemeler dağıtılmıştı. Bu kez de amatör müsabakaların organizasyonunda ve oynanmasında görev alan denetçi, saha komiseri ve sağlık görevlileri ile tertip komitelerinde yer alan kişilere kışlık malzeme desteğinde bulunuldu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki spor ve sporcunun her zaman yanında olmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Spor gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan en önemli unsur. Biz de spora ve sporcuya destekler vermeye devam ediyoruz. Pamukkale Belediyespor çatısı altındaki branşlarımızda 500'e yakın lisanslı sporcumuz var. Şimdi de camianın görünmez kahramanları olan denetçi, sağlık görevlisi, saha komiseri ve tertip komitesi üyelerine kışlık kıyafet desteğinde bulunduk. Biz Pamukkale Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olaya devam edeceğiz” dedi.