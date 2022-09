Pamukkale Belediyesi'nden anlamlı tiyatro

Pamukkale Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde, farklı ve anlamlı bir organizasyona imza attı. Alzheimer hastaları ve yakınlarının yaşadığı zorluklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelenen “Aynadaki Yabancı” isimli tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Pamukkale Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi işbirliğiyle, 21 Eylül Dünya Alzheimer gününde “Aynadaki Yabancı” isimli tiyatro oyununu seyircisiyle buluşturdu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda sahnelenen oyunu Tülay Çetin yazıp yönetti. Alzheimer hastalığının aşamaları ve etkilerinin sahneye aktarıldığı ve Leyla Ertürk, Gülizar Aslan ve Necati Çallı'nın rol aldığı oyunu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de izledi. Yaklaşık 15 yıldır Türkiye'nin çeşitli illerinde sahne alan deneyimli Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Tiyatro ekibinin sahnelediği ve ilk defa seyirciyle buluşan Aynadaki Yabancı isimli tiyatro oyununu izleyenlerden tam not aldı.

Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz, dernek olarak bu konuda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Pamukkale Belediyesi bize her konuda destek veriyor. Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ile en büyük desteklerden birini sağlıyor. Geçen yıl aynı tarihte temeli atılan tesis tamamlanmak üzere. Bu 21 Eylül Alzheimer Günü'nde de Pamukkale Belediyemizin katkılarıyla ‘Aynadaki Yabancı' isimli tiyatro oyunumuzu ilk defa halkla buluşturduk. Ben buradan ilk başta bize inanan, güvenen, yanımızda olan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ve çok değerli Abalıoğlu ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Pamukkale Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi işbirliğiyle, 21 Eylül Dünya Alzheimer gününde seyircisiyle buluşan “Aynadaki Yabancı” tiyatro oyunu sonrasında konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu duygulu oyun ve sizlerin anlatımınızdan sonra bende meslek hayatımda ilk defa konuşmamı yaparken zorlanıyorum. Bu etkinlik bizim için bir görevdi, rahmetli babaannem ile her seferinde yeniden tanışırdık. Ziyaretine gittiğimde yanındakilere bu kim diye sorardı. Her seferinde yeniden tanıştıktan sonra yüzündeki o melekvari gülüşü yeniden tatmak ayrı bir duyguydu” ifadelerini kullandı. Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nin çok yakında hizmete alınacağının müjdesini veren Başkan Örki, “Biz bir hayal kurduk. Bir apartman katı olmaz dedik, bu insanlar özgür bir şekilde dolaşabilmeli dedik. Aylarca bir cennet köşesi aradık. Büyükşehir belediyemizin uhdesinde olan Osman Zolan başkanımızın gayretleriyle bir büyük parkımızda başlattığımız ve bugün itibariyle mükemmel bir tesisi bitirmek üzereyiz. Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer Ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'ne destek veren Abalıoğlu ailesine de yürekten teşekkür ediyorum. Bu hayalin gerçekleşmesinde onlarında çok büyük emekleri oldu. Sizlerle birlikte nice nice güzel hizmetlere imza atacağız. Her birinize bu etkinliği şereflendirdiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.