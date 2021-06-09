Pamukkale Belediyesi'nden “Bir kitap bir umut” kampanyasına destek

Pamukkale Belediyesi, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün başlattığı “Bir Kitap Bir Umut” kampanyasına bağışta bulunarak destek verdi.

Pamukkale Belediyesi, eğitim konusundaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün “Bir Kitap Bir Umut” adıyla başlattığı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağışı Kampanyası'na Pamukkale Belediyesi de destek sağladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer'i makamında ziyaret etti. Başkan Örki ve Başsavcı Vekili Özüer, Denizli Adliyesi önünde kurulan kitap bağış standını ziyaret ederek Pamukkale Belediyesinin bağışladığı kitapları teslim etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kampanya ile ilgili olarak Başsavcı Vekili Özüer'in kendisini bilgilendirdiğini belirterek, “Güzel bir amaca hizmet edilen bu konuya seve seve destek olmak istedik. Kitapları kendim getirmek istedim. Kader mahkumu olan ve cezaevlerinde bulunan kişiler için kitap okumak çok önemli. Kitap okumanın tahliye için puan olarak geri dönüyor olması da çok önemli. Bu vesile ile bu kampanyaya tüm vatandaşlarımızın destek olmasını diliyorum” dedi.