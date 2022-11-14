Pamukkale Belediyesinden hayvancılık sektörüne destek

Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda ilçe genelinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanmasını kapsayan protokol imzalandı.

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırlarında yer alan tüm sektörlerle ilgili önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. İlçe genelinde sayıları yaklaşık 60 bin olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yıl içinde Şap, Sığır ve koyun-keçi Brucellozu, çiçek, veba, LSD ve Tüberkülin gibi hastalıklara karşı aşılanması gerekiyor. Pamukkale Belediyesi bu konuda Pamukkale Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile işbirliği yapıyor. Konuyla ilgili olarak hazırlanan protokol Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alpay Arabacı tarafından imzalandı.

Törende konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak her zamanki gibi tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yanındayız. Bu sektörde yer alan vatandaşlarımızın sayıları 60 bini bulan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını aşılamaları gerekiyor. Bu aşılama hem hayvanların sağlığı için zorunlu hem de ülke genelinde bu sektörde yaşanacak olan sıkıntıların önüne geçmek için çok önemli. Hayvanların aşılanması ile hayvan varlığı sağlıklı bir şekilde artacak. Bu da gerek et fiyatları gerekse süt fiyatlarının dengede kalmasını sağlayacak. Bu tek seferlik bir iş değil, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayacak bir çalışma. Bu tarihler arasındaki yapılacak olan tüm aşılama işlemlerini hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunacağız. Böylece onların bir anlamda yüklerini almış olacağız. Bu çalışmamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Pamukkale'de ilçe genelinde hayvancılık sektörü 40 bini küçükbaş ve 20 bini de büyükbaş olmak üzere 60 bin hayvanı kapsarken, hayvancılık yapan kişi sayısı ise 2 bini buluyor.