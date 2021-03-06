Pamukkale Belediyesinden kiracılarına yüzde 50 indirim

Korona virüste işyerleri kapanan ve yeni kontrollü normalleşme sürecinde faaliyetlerine yeniden başlayan kiracılara yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

Pamukkale Belediye Meclisi Mart ayı oturumu Belediye Başkanı Avni Örki başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis oturumundan önce Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 asker için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında askerlerimiz şehit oldu. Kazadan dolayı hayatını kaybederek şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, Türk milletine de baş sağlığı diliyorum” dedi.

Kiracılar, kiralarını yüzde 50 indirimli olarak ödeyecek

Pamukkale Belediye Meclisi'nden esnaflara da güzel haber çıktı. Başkan Örki'nin yazılı önergesi ile gündeme alınarak görüşülen maddeye göre Pamukkale Belediyesi'nin kiracısı olan ve korona virüs nedeniyle faaliyetlerine ara veren ve yeni kontrollü normalleşme sürecinde çalışmalarına başlayan kiracılar, kiralarını yüzde 50 indirimli olarak ödeyecek. Aynı indirim pandemi nedeniyle işleri azalan kiracılar için de uygulanacak. Öte yandan Mart ayı meclis toplantısı tamamlanırken, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, salonda bulunan kadınlara bir sürpriz yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye meclis üyesi, birim müdürü ve belediye çalışanı olan kadınlara Başkan Örki, karanfil ve hediye vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.