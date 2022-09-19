Pamukkale Belediyesi'nden Kızılay'a anlamlı destek

Denizli Pamukkale Belediyesi, tüm çalışanları ile birlikte Türk Kızılay'ına desteğini sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Belediye olarak, tüm çalışanlarımızla Türk Kızılay'ımıza yapılan kan bağışlarını önemsiyor ve desteğimizi her kampanyada gösteriyoruz” dedi.

Türk Kızılay'ının belirli aralıklarla farklı sloganlarla yürüttüğü kan bağışı kampanyasına Pamukkale Belediyesi'nden yine destek geldi. Pamukkale Belediyesi çalışanları kan bağışında bulunarak destek verdi. Kızılay Kan Bağışı tırı, Pamukkale Belediyesi'nin YSE'deki ana hizmet binasında açıldı. Belediye çalışanları mesai saatleri içerisinde, Belediye Başkanı Avni Örki'nin kan bağışı çağrısına yanıtsız kalmayarak, işlerini aksatmadan gönüllük esasıyla kan bağışında bulundu.

“Kızılay'a desteğimiz sürecek”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kızılay'ın “Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyasına destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kızılay'ımızın kan bağışı kampanyalarına her zaman olduğu gibi yine desteğimizi sürdürdük. Belediye çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir insanlık vazifemizi daha yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. Hayat kurtarmanın öneminin farkındayız ve Kızılay'ımıza desteğimiz her zaman devam edecektir” dedi.