Pamukkale Belediyesinden öğrencilere yardım müjdesi

Pamukkale Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında, ihtiyaç sahibi bin 500 ortaokul ve bin lise öğrencisine eğitim yardımı yapılması kararı alındı.

Pamukkale Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu'nda, Belediye Başkanı Avni Örki'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, ilçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim yardımı yapılması görüşüldü. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında geçerli olmak üzere 8 ay boyunca verilecek olan eğitim yardımlarının miktarı belirlendi. Önümüzdeki günlerde internet üzerinden yapılacak olan başvurular sonucunda bin 500 ortaokul öğrencisine aylık 90 lira, bin lise öğrencisine ise aylık 115 lira eğitim yardımı verilecek. Şartların ve tarihin önümüzdeki günlerde belli olacağı başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek.

“Desteklerimizi sürdüreceğiz”

Her yıl öğrencilere eğitim yardımı yapıldığını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim konusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek vereceğiz. 8 ay boyunca bin 500 ortaokul öğrencimize aylık lira, bin lise öğrencimize de aylık 115 lira destek sağlayacağız. Pamukkale Belediyesi olarak, eğitimi her zaman önemsedik. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim hayatına destek olmak adına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.