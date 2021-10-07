Pamukkale Belediyesinden okullara malzeme desteği

Pamukkale Belediyesinin 4-11 Ekim tarihlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası'nda futbol kulüplerine malzeme desteği veren Pamukkale Belediyesi bu kez de ilçedeki okullara masa tenisi seti dağıttı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Eğitim ve spor bizim en baştan beri öncelik sağladığımız konular. Sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Pamukkale Belediyesi spora ve sporcuya desteklerine devam ediyor. Her yıl 4-11 Ekim tarihlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası'nda Pamukkale Belediyesi ilçede faaliyetlerine devam eden futbol kulüplerine malzeme yardımında bulunmuştu. Aynı hafta içinde Pamukkale Belediyesi bu kez de okullara masa tenisi seti dağıtımı yaptı. Pamukkale Belediyesinin YSE'deki yerleşkesinde düzenlenen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ev sahipliği yaptığı törene Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ilçe protokolü, okul müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldikleri günden bu yana spor ve eğitimi önemsediklerini ifade ederek, “Geride kalan zamanda yaptığımız hizmetlerle bunu ispatladığımızı düşünüyorum. İlçemizi spor kenti yapma konusunda birçok müjdeyi vermiştik. Bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Spor ile birlikte eğitim konusunda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Şimdiye kadar onlarca okulumuzda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yüzünü güldürecek işler yaptık. 5 ekibimizi okulların ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmayla görevlendirdik. Biz Pamukkale Belediyesi olarak İl Milli Eğitim ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim müdürlükleriyle temas halindeyiz. Bugün de ilçemizde bulunan yaklaşık 70 ortaokul ve liseye masa tenisi seti hediye ediyoruz. Masa Tenisinin oynandığı masası, raketleri ve toplarından oluşan setler sayesinde bu branşın yaygınlaşmasını bekliyoruz. Pamukkale Belediyespor'un 8 yaşındaki masa tenisi sporcusu Akif Efe Aslanpay geçen hafta yapılan seçmeler sonunda Denizli'nin en küçük milli takım sporcusu oldu. Bu güzel örnek masa tenisi konusunda farkındalık oluşturuyor. 70 tane masa tenisi masası ve malzemesi dağıtılmasında Akif Efe'nin de çok ciddi payı var. Pamukkale Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Pamukkale hem eğitim hem de spor konusunda önemli bir ilçe”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye eğitime verdiği destekler için teşekkür ederek, “Pamukkale hem eğitim hem de spor konusunda önemli bir ilçe. Burada Pamukkale Belediyesi'nin eğitim konusundaki destekleri çok değerli. İlçemizde bulunan 70'e yakın ortaokul ve liseye verilen masa tenisi setlerinin hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise Denizli'nin eğitim konusunda örnek olacak düzeyde bir il olduğunu ifade ederek, “Pamukkale bu güzel örneklerin yaşandığı bir ilçemiz. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki, ‘Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır' düsturuyla çalışmalar yapıyor. Başkanımıza gösterdiği bu yaklaşım nedeniyle teşekkür ediyorum. Pamukkale Belediyespor'un 8 yaşındaki milli sporcusunun da gelecekte olimpiyatlarda Denizli'nin adını duyuracak ülkenin yeni Mete Gazoz'u olacak potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Malzemelerin okullarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Pamukkale Belediyespor'un 8 yaşındaki milli takıma davet alan masa tenisi sporcusu Akif Efe Aslanpay, antrenörü ve babası Ulaş Aslanpay ile gösteri maçı yaptı. Minik sporcu protokol üyeleri ile de masa tenisi oynarken, yeteneğini gösterme imkanı buldu.