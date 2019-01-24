Pamukkale Belediyesi'nden ölçü ve tartı aletleri bakım uyarısı

Denizli Pamukkale Belediyesi'nden ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene süresinin 2 yıl olduğunu ve esnaflara damga süresi bitmiş tartı aletlerinin periyodik muayenelerini yaptırmaları uyarısı.

Her 2 yılda bir düzenli olarak esnafların yaptırması zorunlu olan kontrollerden biri de ölçü ve tartı aletlerinin ayarları. Bu konuda Pamukkale Belediyesi, esnaflara uyarıda bulunmak amacıyla duyuru yayımladı. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Belediye Merkezi Grup Ölçü ve Ayar Memurları ve yetkili muayene servisleri tarafından ölçü ve tartı aletlerinin damgası yapılıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, esnaflara önemli uyarılarda bulunarak muayene süresi 2 yıl olan tartı aletlerinin muayene süresinin geçirmemelerini, cezai duruma düşmemeleri için son tarihi geçirmemelerini istedi. Başkan Gürlesin, “Belediyemiz ölçü ayar memurluğunca, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan açık ve kapalı pazaryerinde kullanılan, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ve elektronik tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Damga süresi dolmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcı esnafımız tarafından muayene için başvurulması gerekiyor. Sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Belediyemiz Ölçü Ayar Memurluğu'ndan muayene gününü belirleyen bir belge alması gerekmektedir. Bu belgeyi, ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar saklanması ve gerektiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur. Esnaflarımızın, cezai duruma düşmemeleri için 2019 yılında damgalanacak ölçü tartı aletleri için, Pamukkale Belediyemiz Deliktaş Ek Hizmet Binası Grup Ayar Memurluğuna 28 Şubat 2019 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.