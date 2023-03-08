Pamukkale Belediyesinden oyuncak kampanyası

Pamukkale Belediyesi tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ramazan aynın güzelliğini deprem bölgesine taşıyacaklarını belirterek, “Bu Ramazan'da Pamukkale'den Hatay'a oyuncak köprüsü kuruyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Tüm Türkiye devlet-millet el ele deprem bölgesinde yeniden bir yaşam oluşturmaya gayret ederken, depremin ilk gününden itibaren yardım seferberliği başlatan Pamukkale Belediyesi, Ramazan aynın güzelliğini bölgeye taşımak amacıyla oyuncak kampanyası başlattı.

Oyuncaklar Ramazan ayında, deprem bölgesine ulaştırılacak

Pamukkale Belediyesinin başlattığı “Oyuncak kampanyası” çerçevesinde toplanan peluş oyuncaklar, zeka oyunları, boyama-okuma kitapları, top, el işi kağıtları, pastel-kuru boyalar Ramazan ayında deprem bölgesindeki depremzede çocuklara ulaştırılacak. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, bölgeye göndermek istedikleri yeni oyuncakları Pamukkale ilçesine bağlı mahalle muhtarlıklarına ve Atatürk Caddesi'nde bulunan ek hizmet binasına ulaştırabilecekler.

“Çocuklar gülerse Ramazan daha da güzel olur”

Pamukkale Belediyesi olarak oyuncak kampanyası başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Avni Örki, belediye olarak ilk günden bu yana deprem bölgelerine destek için seferberlik başlattıklarını söyledi. Başkan Örki, “Tüm birimlerimizin olduğu gibi Pamukkale Belediyesi ekskavatörü Hatay'ın Kumlu ilçesinde enkaz kaldırma işlemlerine devam ediyor. El sanatları kurslarımız bünyesinde kursiyerlerimiz depremzedeler için yepyeni polar, eşofman, bebek kıyafeti, ceket, bere, battaniye dikiyorlar. Devlet ve milletin el ele, yürek yüreğe olduğu bugünlerde, Pamukkale Belediyesi olarak Ramazan ayının güzelliğini deprem bölgesine taşımayı arzuladık. Bu güzel düşüncemiz ışığında da oyuncak kampanyası başlattık. Pamukkale Belediyesi olarak, bu Ramazan'da Pamukkale'den Hatay'a oyuncak köprüsü kuruyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kampanyamıza desteklerini bekliyoruz” dedi.