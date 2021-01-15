Pamukkale Belediyesinden sosyal tesis müjdesi

Pamukkale Belediyesi'nin 2018 yılında yapımına başlanan ve bir süredir hukuki sorunlar nedeniyle çalışma yapılamayan Aktepe Sosyal Tesisleri'nin ikmal ihalesi yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bölgeye ve ilçemize büyük değer katacak projemizi Haziran ayı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, 2021 yılında önemli çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Geçen hafta Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi'nin sözleşmesi imzalanmıştı. Bu hafta da bir süredir hukuki sorunlar nedeniyle çalışma yapılamayan Aktepe Sosyal Tesisleri'nin sözleşmesi imzalandı. Başkanlık makamındaki törende Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve LFM İnşaat Yetkilisi Levent Erdem arasında sözleşme imzalandı.

Pamukkale ilçesinde önemli bir merkez olacak

Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan Aktepe Sosyal Tesisleri'nde salon sporları için 1000 metrekarelik alan ayrılırken, tesiste arşiv binası, kapalı otopark, alışveriş merkezi, dükkanlar, toplantı ve nikah salonları, düğün salonları, robotik kodlama ve eğitim alanı, müzik eğitim merkezi, kafeterya gibi alanlar bulunacak. Maliyeti 7,5 milyon TL olacak tesiste çalışmalar kısa süre içinde başlayacak.

“Hem Aktepe'ye hem de ilçemize değer katacak”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2018 yılında başlanan bu önemli projenin çeşitli sorunlar nedeniyle tamamlanamadığını belirtti. Başkan Örki, “Hukuki sorunları aştık. Bu önemli projeyi bir an önce halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak sosyal tesisimizde bölge halkının bir çok ihtiyacını karşılayacak olan, düğün salonları, nikah salonları, otopark, salon sporlarının yapılabileceği alanlar ile alış veriş merkezi ve en önemli çalışmalardan biri de çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için kullanılacak olan robotik kodlama merkezi olacak. Bu tesisimiz aynı zamanda bütün engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma da sahip olacak. Hem Aktepe'ye hem de ilçemize değer katacak olan bu projeyi Haziran ayı sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Aktepe Sosyal Tesisleri şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.