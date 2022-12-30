Pamukkale Belediyesi'nden tapu işlemlerini kolaylaştıracak uygulama

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Tapu Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokolle vatandaşlar artık belediyeye uğramadan emlak devir teslim işlemlerini elektronik ortamda gerçekleşecek” dedi.

Pamukkale Belediyesi vatandaşlara kolaylık sağlayacak çalışmalar yapmaya devam ediyor. İlçede yaşayan ve tapu işlemleri yapacak olan vatandaşların işlemlerini kolaylıkla yapabilmelerini imkan sağlayacak olan protokol Pamukkale Tapu Müdürlüğü ile imzalandı. Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdür Yardımcısı Seydi Ahmet Kaya ve Pamukkale Tapu Müdürü Hüsam Altunbaş'ın da hazır bulunduğu törende ilgili protokol imza altına alındı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşların belediyede olan işlemlerini her geçen gün daha da kolaylaştırdıklarını ifade ederek “Pamukkale Belediyemiz İlçe Tapu Müdürlüğümüz ile vatandaşlarımızın işleyişini daha da kolaylaştıracak yeni bir protokole imza attık. Daha öncesinde gayrimenkul alım satımında vatandaşlarımız evinde ya da işyerinde tapuyla ilgili müracaatlarını yapıyordu. Ancak tapu devir ve teslim işlemlerini gerçekleştirmeden önce mutlaka Pamukkale Belediyemize uğrayıp tapuda gerekli evrakları bizzat elden takip ederek temin ediyorlardı. Bu protokole artık vatandaşlarımız Pamukkale Belediyemize uğramadan doğrudan tapuya giderek orada devir teslim işlemi gerçekleştirecek. Fakat devir sonrası belediyemize emlak beyanında bulunma işlemi devam edecek. Yaptığımız bu protokol vatandaşın zaman tasarrufu konusunda çok önemli bir adım olacak” dedi.

"Yapılan bu hizmetin her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum”

Pamukkale Tapu Müdürü Hüsem Altunbaş ise “VEB başvuru üzerinden vatandaşlarımız tapu müdürlüğüne gitmeden direk E- Devlet sistemi üzerinden tapu işlemleri için müracaat ediyor. Vatandaşlarımız bu uygulama sayesinde sadece imza için müdürlüğümüze geliyor. Aynı şekilde vatandaşlarımız sadece beyan işlemleri için belediyeye gidecek. Bu uygulama ile vatandaşlarımıza hem zaman hem de işlemin yapılacağı yerlere gitmeden kolaylık sağlamış oluyoruz. Yapılan bu hizmetin her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.