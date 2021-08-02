Pamukkale Belediyesinden ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı

Eğitim alanındaki çalışmalarla takdirleri toplayan Pamukkale Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de başarı elde ederek üniversite tercihi yapacak gençlere, daha doğru tercih yapabilmeleri için Uzman Psikolog rehberliğinde ücretsiz “Üniversite Tercih Danışmanlığı” hizmeti verecek. 5-13 Ağustos 2021 tarihlerinde Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi'ndeki ek hizmet binasında verilecek olan “Üniversite Tercih Danışmanlığı” hizmetinden üniversite tercihi yapacak tüm öğrenciler ücretsiz olarak faydalanabilecek. Hizmeti almak isteyen öğrenciler, Pamukkale Belediyesi'ne ait 296 96 96 ve 444 9 220 nolu hatlardan Kültür İşleri Müdürlüğü'ne ulaşarak randevu oluşturabilecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitim alanındaki her konuya önem verdiklerini ifade ederek, “Üniversite tercih dönemi gençlerimiz için çok önemli. Bazen bu konu çok fazla stres oluşturabiliyor. Pamukkale Belediyesi olarak gençlerimizin stresin olumsuz etkisine maruz kalarak tercihlerini yanlış yönde yapmamaları için, ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Uzman psikoloğumuz eşliğinde gençlerimize, stresten uzak gönüllerinde yatan meslek doğrultusunda en doğru tercihi yapmaları için yardımcı olacağız. Çabamız ve amacımız, tüm gençlerimizin hayallerini kurduğu bölümlere yerleşebilmelerine katkı sağlamak. Üniversiteye yeni adım atacak tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.