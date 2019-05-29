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Pamukkale Belediyesi'nden vergi ödemesi açıklaması

Denizli Pamukkale Belediyesi emlak, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisinin ilk taksit ödemelerinin son günü 31 Mayıs Cuma günü olduğunu bildirdi.

Pamukkale Belediyesi, mükelleflerine vergi ödemelerinin kredi kartıyla yapılabilmesi kolaylığı sağlayacak.


Pamukkale Belediyesi emlak, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi ödemelerinin ilk taksitlerinin son ödeme tarihini vatandaşlara hatırlattı. Ödemeler 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar YSE kavşağındaki belediye ana binasında yer alan veznelerin yanı sıra Atatürk Caddesi ve Deliktaş'taki ek binalarda bulunan veznelerden de ödemelerini yapabileceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, gezici vezne de rutin çalışmalarına devam edecek. Bu ödeme yeri seçeneklerinin yanı sıra Pamukkale İlçe halkı Pamukkale belediyesi resmi web sitesinden, e-belediye uygulamasından ve PTT ile banka şubelerinden ödemelerini kolaylıkla yapabileceği duyurdu. Pamukkale Belediyesi, ödemeler konusunda belirlenen kredi kartlarına taksit imkânı sağlayacak.

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