Pamukkale Belediyesi'nden yapılandırmada son gün uyarısı

Pamukkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu çerçevesinde emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi, kira borçları ve idari para cezalarını kapsayan yapılandırma fırsatının son gününün 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın yapılandırma fırsatını kaçırmamaları ve fırsattan yararlanabilmesi adına Cumhurbaşkanlığı kararı ile Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam, Eğlence vergileri ile İdari Para cezaları ve İmar Para cezalarında yapılandırma süresi uzatıldı. Yapılandırmada 31 Mayıs'a kadar olan başvuru süresi 30 Haziran'a uzatılırken, bu tarih resmi tatile rastladığından başvurular 3 Temmuz günü sona erecek. Ayrıca karara göre, 3 Temmuz'a kadar başvuranlar peşin ödemeyi ya da ilk taksiti en geç 31 Temmuz'da yatırabilecek” denildi.

Pamukkale Belediyesi'nden ödeme kolaylığı

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yapılandırma fırsatını en iyi şekilde değerlendirebilmesi adına birçok kolaylık sunarken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına işlemleri son güne bırakmayın çağrısında bulundu. Açıklamada, Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde emlak, çevre temizlik, ilan-reklam, eğlence vergileri ile kira borçları ve idari para cezası borcu olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin faydalanabildiği yapılandırma fırsatında, peşin ödemelerde gecikme faizlerinin yüzde 90'ının silindiği belirtildi. Pamukkale'de yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar tahsilat servislerine başvuru yapabiliyor. Ayrıca, Pamukkaleli vatandaşlar vergi ödemelerini e-devlet üzerinden veya www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesinden yapabilirken, peşin ödemelerde büyük indirim sağlanıyor ve Paraf Kart'a 5 Taksit imkanı sunuluyor.