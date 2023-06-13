Pamukkale Belediyesi'nden YKS'ye gireceklere sınav hediyesi

Pamukkale Belediyesi'nden YKS'ye girecek gençlere sınav stresini atabilecek eğlenceli bir hediye haberi geldi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Gençlerimiz YKS'ye eğitim öğretim yılı boyunca dolu dolu hazırlandı. Bizler de gençlerimize streslerini atabilecekleri güzel bir hediye vermek istedik” dedi.

Eğitimden spora birçok alanda gençlere yönelik destek verici projeleri ile takdirleri toplayan Pamukkale Belediyesi'nden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek gençlere hediye haberi geldi. YKS nedeniyle Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda 14-25 Haziran 2023 tarihleri arasında öğrenci belgesi ve YKS giriş belgesini gösteren tüm gençlere Dağ Kızağı, Zipline ve Macera Parkuru ücretsiz olacak.

“Siz gayret edin, başarı gelecektir”

Pamukkale Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere önem verdiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Gençlerimiz YKS'ye eğitim öğretim yılı boyunca dolu dolu hazırlandı. Bizler de gençlerimize streslerini atabilecekleri güzel bir hediye vermek istedik. Gençlerimize, bölgemizin en gözde turizm merkezlerinden biri haline gelen Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı içindeki Gençlik Vadisi'nde bulunan macera parkuru, zipline ve dağ kızağına ücretsiz biniş hakkı hediye etmek istedik. 14-25 Haziran 2023 tarihleri arasında öğrenci belgesi ve YKS giriş belgesi ile gelen tüm gençlerimize macera parkuru, zipline ve dağ kızağı ücretsiz olacak. Gençlerimiz aylardır ve belki de yıllardır bu sınava hazırladılar kendilerini. Biliyoruz çok yoruldular. Pamukkale Belediyesi olarak bizler de 17-18 Haziran 2023 tarihinde YKS'ye girecek gençlerimize bir nebze de olsa sınav streslerinden uzaklaşabilmeleri adına böyle bir hediye vermek istedik. Siz gayret edin, başarı gelecektir. Temennimiz odur ki, tüm gençlerimiz hayallerini kurduğu bölümlere yerleşebilsin. YKS'ye girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.