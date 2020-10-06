Pamukkale Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 320 milyon TL

Pamukkale Belediyesi Meclisi'nin Ekim Ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda 2021 yılı tahmini bütçesi 320 milyon lira olarak belirlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek için hazırlanan 2021 yılı bütçemiz hayırlı olsun” dedi.

Pamukkale Belediye Meclisi Ekim Ayı 2. oturumunda 2021 yılı bütçesi belli oldu. Belediye Başkanı Avni Örki'nin başkanlığında toplanan Belediye Meclisi'nde kabul edilen bütçe görüşmelerinde, başkan yardımcıları, birim müdürleri de hazır bulundu. Pamukkale Belediyesi'nin 2021yılı bütçesi müdürlük bazında tek tek oylanarak detaylı şekilde ele alındı. Pamukkale Belediyesi'nin 2021 yılı Bütçesi 320 Milyon TL olarak kabul edildi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana, yaklaşık 350 bin kişiye hizmet ettiklerini ifade eden Örki, “Pamukkalemiz için 2021 yılında harcanacak bütçemizi belirledik. 2021 yılındaki bütçemiz 320 milyon TL oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bütçemizin vatandaşımıza hizmet olarak dönmesini temenni ediyorum” dedi.