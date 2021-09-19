Pamukkale Belediyesi'nin eğitim yardımında son gün 20 Eylül

Devam etmekte olan 2021-2022 eğitim öğretim yılını kapsayan ve toplam 2 bin 500 öğrenciye verilecek eğitim yardımı başvuruları belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Pamukkale Belediyesi, eğitim ile ilgili önemli yatırımlara imza atarken, öğrencilere de destek olmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin ortaokul ve lise öğrenimi gören öğrencilerine 8 ay boyunca eğitim yardımı yapacak. Bu konuda başvurular Pamukkale Belediyesinin www.pamukkale.bel.tr adresinden, 16 Ağustos tarihinden itibaren yapılmaya başlandı. Eğitim yardımı başvuru süresi 20 Eylül 2021 Pazartesi günü sona erecek. Başvurular sonunda yapılacak incelemenin ardından toplam 2 bin 500 öğrenciye, 8 ay boyunca eğitim yardımı yapılacak.

Pamukkale ilçesinde ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan eğitim yardım başvuruları www.pamukkale.bel.tr adresinden yapılıyor. Eğitim Yardımı başvuru linki tıklanarak şartlar dikkatlice okunduktan sonra ön başvuru gerçekleşiyor. Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “İnternet üzerinden ön başvuru yapılmadan önce tüm maddelerin dikkatlice okunması gerekmektedir. Belirtilen şartlara uygun olarak, internetten başvuru yapıldıktan sonra 20 Eylül 2021 tarihine kadar evrakların Atatürk Caddesi'ndeki Ek Hizmet binasında bulunan Sosyal Destek Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sonrası, belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle kıymetli vatandaşlarımızın yoğunluğu da göz önüne alarak son güne kalmadan gerekli başvuruları tamamlamalarını rica ederiz” denildi.