Pamukkale Belediyesi'nin projeleri ödüle doymuyor

Pamukkale Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı projeleri ödüle doymuyor. Pamukkale Belediyesi, 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda 138 yıllık geçmişe sahip olan Tarihi Belenardıç Camii Restorasyonu ile birincilik, PAKUT kurulması projesiyle de üçüncülük ödülüne layık görüldü. Antalya'da düzenlenen törene Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bizzat katılarak, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü'den ödülü teslim aldı.

Pamukkale Belediyesi, 2021 yılını 5 ödülle kapatırken, daha 2022 yılının ilk aylarında da 4 ödülün sahibi olmayı başarmıştı. Pamukkale Belediyesi, 2022 yılının 5 ve 6'ncı ödülünü de Tarihi Belenardıç Camii Restorasyonu ve bünyesinde kurduğu PAKUT ile aldı. Antalya'da düzenlenen 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması ödül törenine Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bizzat katılarak, ödülü Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü'den teslim aldı. Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemize kattığımız en güzel değerlerden biri 138 yıllık Tarihi Belenardıç Camimizi vatandaşlarımızla yeniden kavuşturmaktı. Belediyemiz gönüllü personellerinden oluşan 25 kişilik PAKUT kurulması da sosyal sorumluluk projesi olarak çok önemli” dedi.

Pamukkale Belediyesi ödül şampiyonu

Pamukkale Belediyesi 2021 yılında, 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda “Kocaçukur Bölgesi, Pamukkale Güney Kapısı Yolu ve Termal Yüzme Havuzları ile Pamukkale Sokak Sağlıklaştırılması Projesi” birinciliği, Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme yarışmasında, “Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik Restorasyonu” ödülü, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda “Karasinekle Mücadeleye Çevreci Yaklaşım” projesi jüri özel ödülünü, Antalya CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda açılan stant da üçüncülük ödülü, “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde “Gençlik Vadisi” projesi ile “Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları” dalı ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye takdim edilmişti. 2022 yılında da, ilk ödül Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliğinde gerçekleştirilen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda “Engelli Saatlik ve Gündüz Bakımevi” projesiyle gelmiş, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden almıştı. Yeni yılın ikinci ödülü ise “Seyir Tepesi Şehir Ormanı” ile “Yılın En İyi Proje Ödülü” oldu. ATRAX Star Awards 2022- Eğlence ve Oluşum Ödülleri'nde Pamukkale Belediyesi, “Yılın Mutlu İlçesi” ve “En Başarılı Büyük Ölçekli Belediye Parkı” kategorilerinde 2 ödüle layık görüldü. Son ödüllerde iki farklı kategoriden birincilik ve üçüncülük ödülleri ile 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'ndan geldi.

Tarihi Belenardıç Cami restorasyonu ve PAKUT ödüle layık görüldü

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin bizzat teslim aldığı ödül Pamukkale Belediyesi'nin ilçenin geleceğine yaptığı projelerin önemini bir kez daha vurgulamış oldu. 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler kategorisinde PAKUT kurulması ile kategori üçüncüsü olurken, üst yapı çalışmaları kategorisinde Tarihi Belenardıç Cami Restorasyonu ile birincilik ödülüne layık görüldü. Antalya'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, alınan iki ödülün de anlamı ve öneminin çok büyük olduğunu belirterek, “Bu iki ödül gerçekten önemli. İlçemizin, Belenardıç Mahallesinde bulunan 138 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Belenardıç Camimiz, 1884 yılında inşa edilmiş ve iç kısmındaki panolardaki kalem işi süslemelerle değerine değer katan bir camimiz. Restorasyon izinleri alınarak aslı korunarak restorasyon çalışmalarını ilmek, ilmek işleyerek yaklaşık 1 yıl gibi bir sürede restorasyon çalışmalarımızı tamamladık. Geçtiğimiz hafta itibariyle, Tarihi Belenardıç Camisi Denizli turizmine katkı sağlamaya da başladı. Özel turizm firmaları, kültür turları ve boyalı camiler turlarına camimizi listesine aldı. Restorasyon sonrası ilçemize yeni bir turizm noktası kazandırmış olduk. İlçemizin her bir noktasında tüm değerlerimize sahip çıktık, çıkmaya da devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla amacımız hem bölge hem de ülke turizmimize değer katabilmek. Diğer ödülümüzü de PAKUT yani Pamukkale arama kurtarma ekibi projesi ile aldık. Bizim en çok önemsediğimiz projelerimizden birisiydi. Temmuz 2020'den bugüne ekiplerimiz ciddi bir eğitimden geçiyor, yüzlerce saat eğitim alındı. 25 kişilik ekip kuruldu. Tamamen gönüllü bir ekip. Olabilecek bir afet durumunda Pamukkale Belediyesi olarak bizim bilinçli şekilde hareket etmemiz için bu gerekliydi. Bizde bu düşünceler ile eğitimli, lisanslı hatta akredite edilmiş bir ekibe ihtiyacımız var dedik. Bu ekibi kurarken birçok sivil destek ekibinden destek aldık. Bu kazandığımız ödül ile Pamukkale Arama Kurtarma Ekibimiz tescillendi diyebilirim. Bu yolda emek gösteren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Örki, konuşmasının ardından 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda, iki ödülü de Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü'den aldı. Ödül törenin düzenlediği salonda yarışmaya katılan projeler sergilendi. Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen üyesi olan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ödül töreninin ardından Akdeniz Belediyeler Birliği'nin encümen üyelerinin seçimine katıldı. Seçim sonucunda, tekrardan Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen üyeliğine seçildi.