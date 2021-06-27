Pamukkale Belediyesinin ücretsiz kursları memnun etti

El sanatlarından, diksiyona kadar geniş yelpazede gerçekleşen ücretsiz kurslara katılan vatandaşlar verilen eğitimlerden övgü ile bahsetti.

Pamukkale Belediyesi, her yaştan ve her kesimden vatandaşlara yönelik çeşitli dallarda ücretsiz kurslar açmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde açılan ücretsiz kurslara koronavirüs nedeniyle ara verilmişti. Haziran ayı başından itibaren kurslarda çalışmalara kalındığı yerden devam ediliyor. Pamukkale Belediyesinin Atatürk Caddesi'ndeki ek binasında el sanatları başta olmak üzere, yabancı dil, işaret dili, diksiyon, halk oyunları, bağlama, ahşap boyama, biçki dikiş, seramik porselen çiçek yapımı kursları gerçekleşirken, Fatih Kapalı Pazar Yeri ve Dokuzkavaklar Kapalı Pazar Yeri'nde ise el sanatları kursları açılıyor. Bu kurslara katılanlar ilgi duydukları alanlarda eğitim alma imkanına sahip oluyor. El sanatları kurslarında ortaya çıkan eserler Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda hafta sonları sergilenirken, burada kursiyerler eserlerini satarak ekonomilerine katkı sağlıyor.

En çok ilgi gören kurs yabancı dil oldu

Pamukkale Belediyesinin kurslarından en çok rağbet gören dal yabancı dil oluyor. Almanca kursuna katılan Taner Ulutaşdemir, “Almanca öğrenmek istedim. Buradaki hocalarımız bizlere büyük katkı sağlıyor. Bu imkan için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim” dedi.

İngilizce kursuna katılan Sena Yurtsever ise “Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum. İngilizce hem okulda hem de iş hayatında gerekli olacak. Buradaki eğitim seviyesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Burada kelime dağarcığım genişliyor, konuşmam gelişiyor. Emeği geçen herkese ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Halk oyunları ve el sanatları kursuna katılım yoğun

Pamukkale Belediyesinin bağlama kursuna katılan Kültür Bakanlığı Halk Şairi Safiye Samyeli, “Bugüne kadar yazmış olduğum sözleri saz ile birleştirmek hep içimde bir uhdeydi. Bunu saz kursları sayesinde gerçekleştirmiş olacağım. Kursumuzda oldukça hızlı yol alıyoruz. Bizlere bu olanakları sunan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde evde kapanıp kalmayıp, boş zamanlarımızı bu şekilde değerlendirmekten onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kursiyer ve eğitmenlerimiz teşekkür ederim"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise vatandaşların boş zamanlarını iye bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla talep edilen dallarda kurslar açtıklarını ifade ederek, “Bu kurslarımıza halkımızın ilgisi bizleri mutlu ediyor. Korona virüs pandemisi nedeniyle geçen yıl kurslarımıza zaman zaman ara vermek zorunda kaldık. Haziran ayı başından itibaren çalışmalarımıza tüm tedbirleri alarak yeniden başladık. Kursiyerlerimiz ilgi gösterdikleri alanlarda istedikleri kursa katılıp eserlerini ortaya çıkarıyor. Bu eserleri de Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda sergileyip satış yaparak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kısa süre içinde birçok mahallemizde spor kurslarımız da açılacak. Bununla ilgili hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Kurslara katılan kursiyerlerimize ve eğitim veren öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.