Pamukkale Belediyesi'nin yeni dönem kursları başlıyor

‘Pamukkale'de Kurs Zamanı' sloganıyla başlatılan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören kursların 2022-2023 dönemi için başvurular başladı. Pamukkale Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kursların 2022-2023 döneminde 18 farklı alanda etaplar olacağını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Her yaştan ve kesimden vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kurslarımızda, her dönem kursiyerlerimiz hem zamanlarını iyi değerlendiriyor hem de el emeği göz nuru eserler ortaya çıkarıyor. Çocuklardan, gençlere; kadınlardan, engellilere kadar herkese hitap eden kurslarımızın yeni dönemi için başvurularımız başladı. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

18 farklı alanda ücretsiz kurs

Pamukkale Belediyesi tarafından bu dönem 18 farklı alanda kurs açılacak. Almanca ve İngilizce içerikli yabancı dil kurslarının yanı sıra bağlama, halk oyunları, keman, gitar, makrome, ebru-ahşap boyama, kadınlara yönelik el sanatları, geleneksel el nakışları, giyim teknolojileri, etkili ve hızlı okuma teknikleri, dekoratif el sanatları, satranç ve zeka oyunları, elde antep işi-kurdele işi, takı tasarım, işaret dili, diksiyon alanlarında açılacak olan kurslara başvurular başladı. Kurslar, Pamukkale Belediyesi'nin Atatürk Caddesi üzerindeki ek binasında gerçekleşecek. Ayrıca mahalle sakinlerinin yoğun talebi üzerine Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde de ve Yunus Emre Mahalle Konağı'nda da el sanatları kursları açılacak.