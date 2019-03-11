Pamukkale Belediyespor 3. Ligi garantiledi

Denizli'yi Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi'nde temsil eden Pamukkale Belediyespor, ligin 12. Haftasında deplasmanda İzmir RSK'yı 59-38 yenerek puanını 18'e çıkardı.

Pamukkale Belediyesi'nin 2015 yılında kurduğu Pamukkale Spor Kulübü'nün ilk branşı olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2018-2019 sezonunda da Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi'nde Denizli'yi başarıyla temsil ediyor. Bu sezon aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken mavi-beyazlı takım ligin 12. Haftasında deplasmanda İzmir RSK'ya konuk oldu.

Cumhuriyet Spor Salonu'nda oynanan maça iki takımda kontrollü başlarken Pamukkale Belediyespor, ilk periyodda 16 sayı bulurken ev sahibi İzmir RSK 12 sayı attı. Pamukkale'nin 18 sayı bulduğu son bölümde İzmir RSK'ya 14 sayı izni veren Pamukkale Belediyespor maçı 59-38 kazanmayı bildi.

Bu skorlarla Pamukkale Belediyespor puanını 18'e yükselterek lig bitimine 2 hafta kala 3. Lig'e çıkmayı garantiledi. Bu hafta sonunda Pazar günü Hasan Güngör Spor Salonu'nda saat 14.00'de 1 puan önündeki lider 1453 ESK ile mücadele edecek olan Pamukkale Belediyesi, bu maçı kazandığı takdirde son haftaya 2. Lig'e çıkma şansını artırmış olacak.

“Kentimizi üst liglerde temsil edeceklerine inanıyorum”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının 2015 yılından bu yana mücadelesine devam ettiğini belirterek, “Takımımızı kurma amacımız engellilerimizin spor sayesinde kendilerini ifade edebilmeleri idi. İlk sezon takımımız galibiyet almadan sezonu tamamlamıştı. Ama biz o zaman bile bu takıma inanmıştık. Destek vermeye devam ettik ve 4. Sezon sonunda bitime 2 hafta kala 3. Lig'e çıkmayı garantilediği gibi 2. Lig şansını da son 2 maça bıraktı. Bu takımda yer alan tüm sporcularımıza, emek veren yöneticilerimize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İnsanların hayatlarına dokunmanın en güzel göstergesi olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Denizli'yi ve Pamukkale'yi üst liglerde en iyi şekilde temsil edecektir. Bu hafta sonunda Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynanacak ve takımın belki de 2. Lig'e yükselmesini sağlayacak olan maça tüm Denizli halkını davet ediyorum. Gelin hep birlikte şampiyon olan bu takımımıza destek verelim” dedi.