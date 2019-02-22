Pamukkale Belediyespor Genç Efeler Belediyespor'a konuk olacak

Denizli'yi Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi'nde temsil eden Pamukkale Belediyespor, ligin 10. haftasında deplasmanda Genç Efeler Belediyespor ile mücadele edecek. Mavi-beyazlı takım ilk devrede olduğu gibi salondan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Pamukkale Belediyesi'nin 2015 yılında kurduğu Pamukkale Spor Kulübü'nün ilk branşı olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2018-2019 sezonunda da Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi'nde Denizli'yi temsil ediyor. Bu sezon aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken mavi-beyazlı takım ligin 10. Haftasında deplasmanda olacak. Mavi-beyazlı takım ilk devrede Denizli'de oynadığı maçta 50-42 yendiği Aydın Genç Eefeler Belediyespor ile Atatürk Spor Salonu'nda mücadele edecek. Bu zorlu maç 24 Şubat Pazar günü saat 14.00'de başlayacak. Pamukkale Belediyespor bu zorlu maçın hazırlıklarını yoğun tempoda yaptı. Mavi-beyazlı takım geçen hafta konuk ettiği İstanbul ESK'yı 83-19 yenerek moral kazanmıştı.

İç sahada oynanan tüm maçları takip ederek sporculara destek veren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, takımın 4. sezonunu geçirdiğini ifade ederek, “Biz 4 yıl önce bu takımı engellilere verdiğimiz önemi göstermek ve onların hayatlarına dokunmak için kurmuştuk. Her sonuçta biz takımımızın yanında olduk. Bu sezon ise verilen emeklerin karşılığı alınıyor. Takımımız başarı sonuçlarla hem bizleri hem de Denizli'yi gururlandırıyor. Bu hafta deplasmanda oynanacak olan maçı da kazanarak bir üst lige çıkmak adına önemli bir avantaj elde edilmiş olacak. Takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Pamukkale Belediyespor, 11. haftada bay takım olduktan sonra 12. Haftada deplasmanda İzmir RSK ile karşılaşacak.