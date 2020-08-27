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Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2. Lige hazırlanıyor

Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

2020-2021 Voleybol Sezonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan mavi-beyazlı takım sezon öncesi 8 isimle sözleşme imzaladı.


Pamukkale Belediye Spor Kadınlar Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonunda Denizli'yi Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde temsil edecek. Mavi-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına Antrenör Mehmet Ali Ayhan gözetiminde başlarken, takıma yeni sporcular katıldı. Pamukkale Belediyespor, Bergama Ateş Çelikspor'dan 28 yaşındaki Nihal Taşkın, Kalecik Belediyespor'dan 21 yaşındaki Gizem Yıldız, Fethiye Doğa Koleji'nden 23 yaşındaki Nurcihan Karakaya, Söke Voleybol'dan 20 yaşındaki Rabia Çetin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan 20 yaşındaki Pınar Öztürk, Beylikdüzü İhtisas'tan 18 yaşındaki Sedef Öğüt ve Merkezefendi Belediyespor'dan 25 yaşındaki Emine Büşra Yılmaz ile sözleşme imzalarken geçen yılda takımda yer alan 19 yaşındaki Ece Nur Aslan ile de sözleşme yenilendi.


“Sizlerin kulübümüzün adını daha üst liglere taşıyacağınızdan hiç şüphemiz yok”


Voleybol takımının yeni sezonda mücadele edeceği 2. Lig'de başarılı olmasını dileyen Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki, “Spor gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına çok önemli bir unsur. Biz de belediye olarak spora büyük önem veriyoruz. Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol takımı bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek. Takıma yeni katılan ve ilimize yeni gelen sporcu kardeşlerime hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Sizler bu güzelliklerin ülke geneline spor aracılığıyla duyurulması konusunda önemli bir görev üstleneceksiniz. Sizlerin kulübümüzün adını daha üst liglere taşıyacağınızdan hiç şüphemiz yok” dedi.


Öte yandan Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonunda Voleybol 2. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek. Mavi-beyazlı takım sezona 11 Ekim'de iç sahada oynanacak olan Arkasspor maçıyla başlayacak.

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