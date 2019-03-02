Pamukkale Belediyespor oyuncusu milli takıma çağrıldı

Meryem Tan, Taylan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanan U 25 Bayan Milli Takımı'nın, Yalova'daki kampında yer alacak.

Pamukkale Belediyesi'nin 2015 yılında kurulan Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nde forma giyen Tan bir kez daha milli takım daveti aldı. Spora Pamukkale Belediyespor'da başlayan başarılı basketbolcu, defalarca milli takımda görev yaptı. 2018-2019 sezonunda başarılı sonuçlarla dikkat çeken Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen Tan, bu kez de U25 Bayan Milli Takımı'ndan çağrı aldı. Türkiye'nin 25 Yaş Altı Kadınlar Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, 23-28 Mayıs tarihleri arasında Tayland'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda yer alan Tan'ın milli takımda Pamukkale ve Denizli'yi başarıyla temsil ettiğini söyledi. Tan'ın, Pamukkale Belediyespor sayesinde kendini geliştirdiğine işaret eden Başkan Gürlesin, “Bizim bu takımı kurmamızın amacı engelli gençlerimizin spor sayesinde kendilerini daha iyi bir şekilde ifade edebilmeleri idi. Meryem Tan, takım sayesinde kısa sürede milli takıma kadar yükselmeyi başardı. Geçtiğimiz yıllarda ay-yıldızlı forma ile hem Pamukkale'yi hem Denizli'yi hem de Türkiye'yi başarıyla temsil etmişti. Meryem Tan bir kez daha milli takımdan davet aldı. Kendisine başarılar diliyorum. Biz de engelli sporcularımızın gösterdiği bu başarılardan dolayı gururlanıyoruz” dedi.