Pamukkale Belediyespor sezona hazırlanıyor

Ligi 3.Grup'ta mücadele edecek olan Pamukkale Belediyespor çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Takımın çalışmaları hakkında konuşan Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki, “Takımın başarılı olacağına inancım tam” dedi.

Yeni sezonda, tarihinde ilk kez Ligi 3.Grup'ta mücadele edecek olan Pamukkale Belediyespor, sezon öncesi gerçekleştirdiği 8 oyuncu transferiyle kadrosunu güçlendirdi. 11 Ekim'de başlayacak olan sezon öncesi hazırlıklarını, sabah ve akşam gerçekleştirdikleri yoğun antrenmanlarla sürdürüyor. Antrenör Mehmet Ali Ayhan gözetiminde yapılan antrenmanlarda sporcuların hırsı dikkat çekiyor. Mavi-beyazlı takım sezon öncesi hazırlıkları kapsamında aynı grupta yer alan takımlardan Bornova Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak. 12 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak olan müsabaka İzmir Bornova Muhammet Yıldız Spor Tesisleri'nde oynanacak.

“İyi işler yapacağımıza inanıyoruz”

Çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takım Kaptanı Nihal Taşkın, “Takıma bu sezon katıldım. Çalışma ortamlarında korona virüs önlemleri çok sıkı bir şekilde alınıyor. Her şey bizlerin sağlığı için gerektiği şekilde yapılıyor. Bunun için başta Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki olmak üzere herkese teşekkür ederim. Günde çift idman yaparak hazırlandığımız sezonda iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Hafta sonundaki hazırlık maçı da bizim için iyi bir sınav olacak” dedi.

“İyi hazırlanıyoruz”

Takıma bu sezon katılan isimlerden olan Nurcihan Karakaya ise “Genç bir ekiple çok iyi hazırlanıyoruz. Ben bu sezondan çok umutluyum. Hedefimiz Play-off'lara çıkmak. Pamukkale Belediyesi bize önemli destekler sağlıyor. İyi bir yönetim, genç ve dinamik bir antrenör ile hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bize sağlanan maddi ve manevi desteğin karşılığını başarılı olarak vermek istiyoruz” diye konuştu.

“İlk hedefimiz play-off”

Haftada 5 gün, çift antrenmanla sezona hazırlandıklarını söyleyen Antrenör Mehmet Ali Ayhan, “Yaklaşık 1 aydır devam eden çalışmalarımız kapsamında hazırlık maçları oynayacağız. Bunların ilki aynı grupta yer alan Bornova Belediyespor ile olacak. Amacımız Denizli'de voleybol sevgisinin artmasını sağlamak. Elde edeceğimiz başarılarla da gençlere iyi örnek olmak istiyoruz. Bunları yaparken de 1. Lig'e çıkma yolundaki ilk adım play-offlara kalmayı planlıyoruz. Oradan da 1. Lig'e çıkmak nihai hedefimiz” ifadelerini kullandı.

Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki, bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan kadın voleybol takımına başarılar dileyerek, “Spor gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına çok önemli bir unsur. Biz de belediye olarak spora büyük önem veriyoruz. Pamukkale Belediyespor çatısı altında hem gençlerimize hem de engelli kardeşlerimize spor yapma imkanı sağlıyoruz. Kadın Voleybol takımımız bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek. Onların başarılı olacaklarına inancım tam” şeklinde konuştu.