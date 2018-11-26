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Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol 2'de 2 yaptı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi’nde Denizli’yi temsil eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunun ilk deplasman maçında İstanbul Engelliler Spor Kulübü’nü 62-23 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi'nde Denizli'yi temsil eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunun ilk deplasman maçında İstanbul Engelliler Spor Kulübü'nü 62-23 yendi.


Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, sezonun ilk deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı. İstanbul Bahçelievler Spor Salonu'nda İstanbul Engelliler Spor Kulübü'ne konuk olan Pamukkale Belediyespor, maçı 62-23 kazandı. Maçaiyi başlayan Pamukkale Belediyespor, ilk periyotta 19 sayı bulurken, rakibinin 12 sayısına engel olmadı. Maçın ikinci periyodunda 12 sayı bulan mavi-beyazlı ekip, rakibine sadece 1 sayı verirken devreyi 31-13 üstün tamamladı. Maçın ikinci devresine de hızlı başlayan Pamukkale Belediyespor, rakibinin bu periyotta bulduğu 6 sayıya 10 sayı ile karşılık verdi. Son periyotta Pamukkale Belediyespır, 21 sayı atarken, ev sahibi İstanbul temsilcisi sadece 4 sayı buldu. Mavi-beyazlı takım maçtan 62-23 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.

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