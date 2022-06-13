Pamukkale Belediyesporlu güreşçiler kupaya doymuyor

İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde gerçekleşen yağlı pehlivan güreşlerinde Beytullah Sarı, Tozkoparan boyunda 61 sporcu arasında 1. oldu.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Pamukkale Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin sonrasında, Pamukkale Belediyespor çatısı altında faaliyete başlayan güreş branşının sporcuları ödüle doymuyor. Mayıs ayının başında başlayan Yağlı Güreş sezonunda, düzenlenen her yağlı güreş müsabakasına dahil olan Pamukkale Belediyesporlu güreşçilerden Beytullah Sarı kategorisinde birinciliği almadan geri dönmüyor.

Başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nca düzenlenen Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da gerçekleşti. 5 kıta ve 15 ülkede 20 kurumsal üyesi bulunan konfederasyonun geleneksel sporların ihyası misyonuyla düzenlediği Etnospor Kültür Festivali; okçuluk, yağlı güreş, ulama, yabusame, ssireum, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere birçok spor dalına ev sahipliği yaptı. İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde gerçekleşen yağlı pehlivan güreşlerinde, finalde Mustafa Taş'ı yenen İsmail Balaban, başpehlivanlığı kazandı. İsmail Balaban, salgından önce 3. kez düzenlenen festivaldeki turnuvada da başpehlivan olmuştu. Mustafa Taş'ın ikinci olduğu güreşlerde, Ali Gürbüz ve Ali Yanatma da üçüncülüğü paylaştı. Pamukkale Belediyespor'lu Beytullah Sarı'da boy yaşına göre katıldığı Tozkoparan boyunda 61 sporcu arasında 1. oldu.

Pamukkale Belediyespor'un başarıya doymayan branşlarından biri olan Dart sporcuları İspanya'ya doğru yola çıktı. 11-17 Haziran 2022 tarihleri arasında İspanya'nın Benidorm şehrinde yapılacak olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'na Pamukkale Belediyespor Kulübünün bünyesinde yetişip Milli Takım'a girmeye hak kazanan 5 sporcu ve milli takım hocaları Yusufcan Korucu ile Avrupa Dart Şampiyonası için İspanya'ya gittiler. Şampiyonada, Pamukkale Belediyespor dart sporcularından yıldızlar ve gençlerde Ömer Türkarslan, Esma Doğan, Zehra Gemi; Yıldızlarda Harun Salih Turgut; Gençlerde Ceylin Ataş mücadele edecek.