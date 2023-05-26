Pamukkale Belediyesporlu Mine ve Meryem'e milli davet

Pamukkale Belediyespor'un tekerlekli sandalye basketbol takımında forma giyen Mine Ercan ve Meryem Tan'a milli takım daveti geldi. Başarılı sporcular Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadınlar Milli Takımı kampına katılacak.

Pamukkale Belediyespor'un ilk kurulan branşı olan tekerlekli sandalye basketbol takımında forma giyen sporculara milli takım davetleri gelmeye devam ediyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 2023 faaliyet programında yer alan Basketbol A Kadınlar Milli Takım Kampı, 29-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Aksaray Paralimpik Oyunları Kamp Merkezi'nde yapılacak. Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Pamukkale Belediyespor'dan Mine Ercan ve Meryem Tan milli takıma davet edildi. 16 sporcunun yer aldığı Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadınlar Milli Takımı, aynı yerde 1-5 Haziran 2023 tarihleri arasında İran Milli takımı ile birlikte ikili kamp da gerçekleştirecek. İlk kampta yer alan sporcular ikinci kampta da yer alacak.

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2. Lig'de mücadelesini sürdürürken, yaşanan deprem felaketi nedeniyle lig maçları ile ilgili Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun alacağı karar bekleniyor.