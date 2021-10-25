Pamukkale Belediyesporlu sporcular dartta 9 madalya kazandı

Pamukkale Belediyesporlu sporcuları hafta sonunda Antalya'da düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 2. ayak müsabakalarından 9 madalya ile ayrıldı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası müsabakaları devam ediyor. İlk ayak müsabakaları Eylül ayında Ankara'da yapılırken, mavi-beyazlı kulübün sporcuları 5 altın, 1 gümüş ve 4 de bronz madalya kazanmıştı. Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 2. Ayak müsabakaları 22-24 Ekim tarihlerinde Antalya'nın Kemer İlçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda yapıldı. Pamukkale Belediyesi Dart Takımı, 6 kategoride 12 sporcuyla şampiyonada yer aldı. Büyük heyecanın yaşandığı turnuvanın ilk gününde Yıldız Kızlar'da Zehra Gemi Türkiye Birincisi olurken, yine aynı kategoride Esma Doğan Türkiye ikincisi olmayı başardı. Yıldız Erkekler kategorisinde Harun Salih Turgut Türkiye şampiyonu olurken, aynı kategoride yer alan Ömer Türkarslan ise Türkiye üçüncüsü oldu. Genel puan sıralamasında ilk 8 e giren sporcular bir üst kategoride yarışma hakkına sahip oldu. Turnuvada Zehra Gemi Genç kızlar kategorisinde Türkiye Birincisi olarak altın madalya kazanırken, Genç Erkeklerde Ömer Özler Türkiye Üçüncüsü olmayı başardı. Kadınlar kategorisinde Gül Yılmaz Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olurken, kadınlar ortak kategorisinde Ayşe Bodur ve Ceylin Ataş Türkiye üçüncüsü oldular. Pamukkale Belediyesporlu dartçılar toplamda 3 altın, 1 gümüş ve 5 de bronza madalya kazanarak başarılarını taçlandırdı. Toplamda 6 ayaktan oluşan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nın üçüncü ayak müsabakaları Aralık ayı içinde daha sonra açıklanacak ilde gerçekleşecek.

“Sporcularımızı kutluyorum”

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sporun her branşında yer almayı amaçladıklarını ifade ederek, “Dart bu branşlardan biri. Yapılan turnuvalarda sporcularımız kulübümüzün ve Denizli'mizin adını başarıyla duyuruyor. Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nın ilk turunda 10 madalya kazanan sporcularımız Antalya'daki 2. Turda da 9 madalya almayı başardı. Sporcularımızı aldıkları derecelerden dolayı kutlar, başarılarının devamını dilerim” dedi.