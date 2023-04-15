Pamukkale Belediyespor'un dartçılarından 53 madalya

Ayak ve Ustalar turnuvasından 21 madalya ile ayrılmasının ardından sezonun toplamında 53 madalya kazandı.

Pamukkale Belediyespor'un aktif branşlarından dartta 2022-2023 sezonu sona erdi. Mavi beyazlı ekibin başarılı sporcuları elde ettikleri bu başarılar ile Dart Milli Takımı seçmelerine katılacaklar. Sporcular kategorilerde Milli Takım seçmelerine katılacak olan ve başarılı olmaları durumunda ülkemizi Dünya ve Avrupa Kupaları'nda temsil edecekler.

Sezonun son turnuvasında 21 madalya

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleşen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 5. Ayak ve Ustalar turnuvası ile tamamlandı. Mavi-beyazlı kulübün sporcuları, 5. Ayak turnuvasında 7 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 21 madalya ve 5 kupa kazandı. Sezon genelinde Pamukkale Belediyespor 53 madalya kazanmış oldu.