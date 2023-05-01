Pamukkale Halk Eğitim Merkezi depremzede çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

DENİZLİ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaşamlarını Denizli'de sürdüren 480 depremzede çocuk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pamukkale Halk Eğitimi Merkezinin ortaklaşa düzenlediği çocuk şenliğinde moral oldu.

Pamukkale Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kutluhan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş ve depremzede çocuklar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda ilk olarak kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden sonra milletçe kenetlendik. O bölgede neye ihtiyaç var ise başta Valiliğimiz, büyükşehir belediye başkanlığımız, tüm kurumlarımız olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Depremin ardından ilimize bölgeden yaklaşık 3 bin öğrencimiz geldi. Bu öğrencilerimize biz kalbimizi, gönlümüzü açtık. Eğitim ordusu olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gün hayatı normalleştirmeye çalışma günüdür. Bugün de burada bu etkinler çerçevesinde 480 çocuğumuza moral olmaya çalışacağız. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da desteklerimiz artmaya devam edecek” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise “Bu toplantımızın çok değerli özneleri değerli çocuklarımızdır. Bu etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar sizleri çok seviyoruz. İnşallah tüm imkanları her alanda seferber etme noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sizlerinde bizlerden daha başarılı olacağınıza inanıyorum. 11 ili kapsayan bir felaket yaşadık. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak aşamayacağımız bir engel yok” dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe geçildi. İlk olarak sahne alan çocuk korosu, birbirinden güzel şarkılar seslendirerek çocukları neşelendirdi. Daha sonra sahne alan ilizyonist ve vantrolog Hüseyin Güler, ilizyon gösterisi ve kukla gösterisi yaparak çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Ardından esnaf, öğretmen, öğrenci, memur ve uluslararası rehberlerden oluşan ‘Bu Masal Bizim Tiyatrosu' sahne aldı. Yönetmenliğini Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden Melike Bozkaya ve Leyla Ertürk yönetimindeki tiyatro grubu, masal kahramanlarının kostümüyle canlandırılan oyunlarda sosyal içerikli mesajlar verdi. Nezihe - Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu ve Orkestrası da seslendirdiği şarkılarla etkinliğe renk kattı. İkramların da sunulduğu eğlence, tiyatro gösterisinin ardından sona erdi.