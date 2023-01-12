Pamukkale HEM Korosu, Denizli için sahneye çıkıyor

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, yarın Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek. Koro, konsere katılan 5 jüri üyesinden tam not alırsa, Uşak'ta düzenlenecek yarışmada Denizli'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, 13 Ocak'ta Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek. 30 korist ve 25 kişilik orkestrayla hazırlıklarını sürdüren koro aynı zamanda Denizli'yi Uşak'ta temsil edebilmek için ter dökecek.

Düzenlenecek olan konsere Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 5 kişilik jüri üyeleri de katılacak. Merkezefendi, Sarayköy, Tavas ve Çivril Halk Eğitimi Merkezi kororlarını yerinde dinleyecek olan jüri, hangi koronun Denizli'yi temsil edeceğini dinlemeler sonunda belirleyecek.

Amaçlarının iyi bir dinleti sunmak olduğunu söyleyen Müzik Öğretmeni ve Koro Şefi İsmail Özdemir, tüm Denizli halkını bu konsere beklediklerini söyledi. Özdemir, “Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu ‘şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz' projesinde Pamukkale Halk Eğitim Merkezi olarak yaklaşık 3 aydır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı halk eğitimi merkezinde yapıyoruz. 13 Ocak günü Saat 20.00'de Türk Sanat Müziği konserimiz vardır. Tüm halkımızı bekliyoruz. Konserde eser olarak Türk Sanat Müziğimizin eserlerini seslendireceğiz. Yaklaşık 30 koristimiz var. Orkestramız var. Beraber iyi bir dinleti yapmaya çalışacağız” dedi.