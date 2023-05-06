Pamukkale içme suyu şebekesinde çalışma yapılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü 08.00 ila 20.00 saatleri arasında Pamukkale ilçesinin Pınarkent Mahallesi Şahinler Mevkii ile Güzelköy ve Kale mahallelerinde su verilmeyeceği bildirdi. 9 Mayıs 2023 Salı günü ise yine içme suyu iletim hatları üzerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 08.00 ila 20.00 saatleri arasında Pınarkent Mahallesi'nde su verilmeyeceği açıklandı. Vatandaşların mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olduğunu, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceğini bildirdi.