Pamukkale Kadın Voleybol Takımı grup şampiyonu oldu

Ligi 8. Grubu şampiyon olarak tamamladı. Mavi-beyazlı ekip Play-off'lara kalarak 1. Lig yolculuğuna devam etti.

Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol takımı bu sezon mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 8. Grubu zirvede tamamladı. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken mavi-beyazlı takım sezonun son maçında Denizli Büyükşehir Belediyespor ile mücadele etti. Pamukkale Belediyespor rakibini set vermeden 3-0 yenerek 16. maçında 15. galibiyetini kazanarak en yakın rakibine 4 puan fark atarak 44 puanla grubu şampiyon olarak tamamladı. Play-off'lara kalma başarısını gösteren mavi-beyazlı takımın sporcuları maç sonunda şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Büyük mutluluk yaşandı

Müsabaka sonunda takımdaki son maçına çıkan Tuğçe Demirtaş'a Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tarafından plaket verildi. Takım kaptanı İlayda Dinçarslan grubu şampiyon olarak tamamladıklarını ifade ederek, “Çeyrek final mücadeleleri için Amasya'ya gideceğiz. Sıradaki hedefimiz Amasya da başarılı olarak yarı finale çıkmak. Takım olarak kenetlenmiş durumdayız. Bunu inşallah Play-Off maçlarında da göstereceğimize inanıyorum. Bizi destekleyen başta Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye, yönetimimize ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum” derken, Büşra Ulusoy ise “Ligi şampiyon olarak bitirdik. Şimdiki hedefimiz 1. Lige çıkmak. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Arkadaşlarıma, yönetimimize ve taraftarlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Takımın Başantrenörü Savaş Salgın da, “Başta Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyespor kulübü başkanı Ayhan Soyfidan olmak üzere tüm yöneticilerimize ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İlk hedefimize ulaştık, lider olarak Play-Off'a gidiyoruz. Şimdi ki hedefimiz Play-Offlar'da çeyrek final ve yarı finalde ilk iki sırada yer alarak finale kalarak Denizli'yi 1.Ligde temsil etmek istiyoruz. Kızlara güvenimiz tam, birlik beraberlik ile başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“1. lig hedefine ulaşacağız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise 3 yıl önce kurdukları voleybol takımının hedefinin 1. Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, “Takımımız bu sezon oynadığı 16 maçın 15'ini kazanarak grubu şampiyon olarak tamamladı. 1. Lig'e çıkmak için takımımız önümüzdeki haftadan itibaren Play-Off mücadelelerine çıkacak. Bizler takımımıza, ekibimize inanıyoruz, güveniyoruz. Bu müsabakalardan da şampiyonluklarla ayrılacaklar. Emek veren başta Pamukkale Belediyespor Kulübümüzün başkanına, yöneticilerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah başarılarımız daim olsun, kazasız belasız keyifli mücadeleler neticesinde şehrimizin takımı olan Pamukkale Belediyespor takımımız 1. Ligde başarılarına devam etsin” dedi.

Play-off heyecanı amasya'da yaşanacak

Pamukkale Belediyespor kadın Voleybol takımı 1. Lig yolculuğunun ilk adımını Amasya'da atacak. Mavi-beyazlı takım 1. Grup ikincisi Büyükçekmece Voleybol Akademi, 9. Grup birincisi Başarı Sigorta Orhaniye İnegöl Voleybol ve 16. Grup ikincisi Muş Yurdum Gençlikspor ile birlikte Play-off H Grubu'nda mücadele edecek. Pamukkale Belediyespor 11 Mart 2023 Cumartesi günü saat 16.30'da Amasya Spor Salonu'nda Muş Yurdum Gençlikspor ile oynarken, 12 Mart 2023 Pazar günü saat 18.30'da yine aynı salonda Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşılaşacak. Mavi-beyazlı takım Play-off'taki son maçını ise 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 16.30'da Başarı Sigorta Orhaniye İnegölspor ile oynayacak. Tek devreli lig usulü oynanacak olan maçlar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 18-20 Mart 2023 tarihlerinde Amasya ve Tokat'ta yapılacak olan yarıfinal maçlarında boy gösterecek. Gelecek yıl Kadınlar 1. Voleybol Ligi'ne yükselecek olan 4 takımı belirleyecek olan final müsabakaları da 24-26 Mart 2023 tarihlerinde Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleşecek.