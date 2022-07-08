Pamukkale, Kurban Bayramına hazır

Kurban kesim yerleri Pamukkalelilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Her zaman vatandaşların yanında olan Pamukkale Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi de gerekli olan tedbirleri almayı ihmal etmedi. Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik ortamda yapılması için ekipleri hummalı bir şekilde çalışarak hazırlıkları tamamladı. Pamukkale'de kurban kesim yerleri küçükbaş hayvanlar için kurban kesim noktaları Ulu Cami yanındaki eski halin olduğu alan, Kuşpınar Mahallesi Pazar Yeri, İncilipınar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Kınıklı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Dokuzkavaklar Merkezefendi Kuran Kursu Bahçesi, Anafartalar Kapalı Pazar Yeri; Büyükbaş hayvanlar için ise Akhan Mahallesi Çayır Mevkii Duranlar Mezbahanesi olarak belirlenmişti. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kesim yerlerinde ihtiyaç olunan çengel, kompresör, ip, hortum, elektrik, çadır, masa, sandalye ve benzeri malzemeleri hazırladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de belirlenen yerlerde temizlik çalışmasının yanı sıra vatandaşların etlerini koyabileceği, atıkları atabileceği iki ayrı cins poşet temin edecek. Ayrıca kurban atıklarının toplanması için konteynerler alanlara konulurken, tüm noktalarda ekipler görev yapacak. Kurban atıklarının gömülmesi için de 14 mahallede 30 adet kuyu açıldı. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de kurban kesim yerlerinde oluşması muhtemel karasinek için önlem alırken, alanların dezenfektesini de sağlayacak. Ayrıca, bayram boyunca ilçe halkı tüm şikâyet ve müracaatlarında belediyenin 444 9 220 numaralı hattını arayabilecek.