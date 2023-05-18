Pamukkale Müzeler Günü'nde şenlendi

Dünya Müzeler Günü dolayısıyla girişlerin ücretsiz olduğu Pamukkale'de, yerli turist yoğunluğu yaşandı. Hierapolis Antik Kenti ve müzesine de yoğun ilgi gösteren turistler, beyaz cennette anın tadını yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘Dünya kültür mirasını korumak ve müzeciliğin tanıtılmasını sağlamak üzere her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Müzeler Günü'nde, Türkiye genelindeki tüm müze ve ören yerleri ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek' açıklamasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Denizli'de de yoğunluk yaşandı. Termal suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, yerli turistlerin akınına uğradı. Ücretsiz olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde kalabalığın oluştuğu Pamukkale, birçok insana ilklerini yaşattı. Bazı ziyaretçilerin hayatın da ilk defa Pamukkale'ye geldiği görülürken, fotoğraf çektiren vatandaşlar da o anları ölümsüzleştirerek doyasıya vakit geçirdi. Müzeler Günü'nü fırsat bilen yerli turistler Pamukkale'nin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti ve Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde de yoğunluk oluşturdu.

“Tarihi alanların hepsini tek tek gezeceğim”

Tatil için kente geldiğini ve ardından ise her yeri gezeceğini ifade eden Emrah Kaya, “Denizli'ye geldik, buraya gelmişken buranın tadını yaşamak istedik. Baya hoşuma gitti, buradaki tarihi alanların hepsini tek tek gezeceğim, Müzeler Haftası olduğu için ücretsiz. Turistler ve bizler için çok çok iyi. Müze kartı çıkartmayı düşündüm, yetkiler yardımcı oldu. Müze kartı gerçekten çok avantajlı, herkese tavsiye ederim. Tarihi yerleri görülmesi lazım, muazzam yerler” dedi.

“Müzeler Günü olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde bu yoğunluk başladı”

Diğer günlere göre yoğunluğun sabah erken saatlerde başladığını ifade eden Deniz Türkün da “Bugün sabahtan hiç olmadığı kadar gerçekten kalabalık, yaz olduğu için kalabalık geliyordu ama bu kadarını bende beklemedim. Turistlerin yanı sıra yerlilerde var. Güzel bir ortam var, ful kalabalık. Müzeler Günü olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde bu yoğunluk başladı, güzel bir gün geçiyor” dedi.

“Normalde bu kadar yerli turist kalabalığı görmüyordum”

Ücretsiz olmasının yerli turistin artmasına neden olduğunu belirten Didem Bağcı ise şöyle konuştu:

“Buraya geliyordum zaten, Müzeler Haftası dolayısıyla ücretsiz olduğu için planımız yoktu değerlendirelim istedik. Çok güzel bir ortam var, normalde bu kadar yerli turist kalabalığı görmüyordum. Daha çok yabancı ağırlıklıydı. Müzeler Haftası olması yerli turizmi canlandırdı”