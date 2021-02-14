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Pamukkale semalarında 'Acilse Tek Numara 112 Acil Çağrı' mesajı

Denizli’de “112 Günü” kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale Travertenleri üzerinde balon ve paraşüt uçuşu ile “Acilse Tek Numara 112 Acil Çağrı” yazılı pankart açıldı.

Denizli'de “112 Günü” kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenleri üzerinde balon ve paraşüt uçuşu ile “Acilse Tek Numara 112 Acil Çağrı” yazılı pankart açıldı.



UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenleri diğer adıyla ‘Beyaz Cennet'te her gün balonlar ve paraşütler ile havalanırken “112 Günü” dolayısıyla sağlıkçılar “Acilse Tek Numara 112 Acil Çağrı” yazılı pankart ile havalandılar. “112 Acil Çağrı” numarasına dikkat çeken sağlık personelleri ardından paraşütte aynı yazı ile Pamukkale semalarında yaklaşık 1 saat havalandı. Uzun süre Pamukkale semalarında uçuş sergileyen sağlık çalışanları, 11 Şubat Avrupa 112 Günü etkinliklerinden farklı olarak böyle bir program ile farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

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