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Pamukkale Teknokent'te ‘girişimcilik' konulu seminer

Pamukkale Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından, Teknokent Konferans Salonu’nda “Girişimcilik ve Fikri Mülkiyet Hakları Temel Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.

Pamukkale Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından, Teknokent Konferans Salonu'nda “Girişimcilik ve Fikri Mülkiyet Hakları Temel Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.


Seminerde, Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı ve TTO Proje Yürütücüsü Doç. Dr. İlhan Küçükkaplan, “Girişimcilik Ekosistemi ve Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyetleri” hakkında bilgi verdi. Ardından Pamukkale TTO'nun TÜBİTAK 1601 Projesi kapsamında mentörlük hizmeti aldığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Girişimcilik Birimi Koordinatörü Burak Köle, “Girişimcilik Nedir, Girişimci Kimdir ve Özellikleri Nelerdir? Girişimciler İçin Önemli Bakış Açısı, Yalın Girişimcilik” konularında bilgi verdi.


İYTE Atmosfer TTO Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birim Koordinatörü Miray Karakuzu da “Fikri Haklar ve Patent Ön Araştırma” konularında bilgilendirme yaptı.


Bilgilendirme semineri, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

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