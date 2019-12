Pamukkale Üniversitesi 4. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Bilim, Kültür ve Spor Derneği iş birliğiyle bu sene dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi PAÜ ev sahipliğinde Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde başlayan ve 3 gün sürecek olan kongrenin açılış programına Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ağbuğa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Derneği Başkanı Doç. Dr. Taner Bozkuş ve protokol üyeleri ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan kongrede açılış konuşmasını PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Bülent Ağbuğa yaptı. Ağbuğa, “Hepinizin bildiği gibi üniversitelerin üç temel görevi vardır. Birincisi eğitim ve öğretim, ikincisi topluma hizmet ve üçüncüsü akademik çalışmalardır. Bugün burada biz, üçüncü temel görevi büyük bir mutlulukla yerine getiriyoruz. Kongre içeriği sadece spor değil, eğitim ve toplumu ilgilendiren bütün konulardır. 4.Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresinin bu yıl Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşmesinde desteklerinden dolayı başta Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere, fakülte dekanlarımıza, kongrede görev alan ve görev almasa da gönülleriyle burada olan tüm öğretim elemanlarına, öğrencilerimize, teşekkürlerimi iletiyorum. 3 gün boyunca bilimsel olarak yoğun bir kongre yaşayacağız. Ayrıca bu kongre genç akademisyenlere, alanlarında önde gelen akademisyenleri tanıma ve kendini tanıtma fırsatını sunacaktır. Bu fırsatları mutlaka değerlendirin” dedi.

Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Derneği Başkanı Doç. Dr. Taner Bozkuş ise, “Derneğimiz 2011 yılından itibaren, özellikle spor, kültür ve akademik çalışmalar hedeflenerek çalışmalarını yürütmektedir. Bu kongreler ile camiamıza alternatifler üretmek ve akademisyen arkadaşlarımızın teşviklerini hızlandırmak istiyoruz. Başta Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ağbağa'ya, çalışma arkadaşlarına, yönetim kurulu üyelerimize, katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Çınar ‘Obezite ve Fiziksel Aktivite' sunumu gerçekleştirdi. Lviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Andriy Vovkanych ise ‘Complex Development Of Physical And Intellectual Abilities Of Senior Preschool Age Children With Utilization Of Integral-Developmental Ball' adlı sunumu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumların ardından katılımcılara belgeleri takdim edildi. Konuşma ve sunumun ardından 4. Uluslararası Jürili Milli Kültür Karma Sanat Sergisi gezildi.