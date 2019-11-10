Pamukkale Üniversitesinde Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi

Denizli Pamukkale Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Rektörlük Binası önünde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni düzenledi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlük Binası önünde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saat 09.05'te sirenle başlayan anma törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi ile birlikte dekanlar, idari yöneticiler, akademisyenler ve öğrenciler iştirak etti. Saygı duruşunun ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatıma Akyüzlüer'in şefliğini yaptığı Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu'nun tüm katılımcılarla birlikte okuduğu İstiklal Marşı ile tören sona erdi.