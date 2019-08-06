Pamukkale Üniversitesi'nde bir ilk

Kültürel varlıkların korunması ve onarımı bölümünde aktif olarak öğrenci yetiştiren sayılı üniversitelerden biri olan PAÜ, bu alandaki ihtiyacı karşılamak üzere 2019-2020 akademik yılında ilk kez öğrenci alarak lisans eğitimine başlayacak. Ülkemizin çeşitli tarihsel süreçlere ait çok sayıda kültür varlıklarına sahip olduğunu vurgulayan PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Evin Caner Özgel, söz konusu kültür mirasının önemli bir kısmı arkeoloji biliminin faaliyetleri sonucu gün ışığına çıkarılmakta olduğunu ancak bunların yanı sıra somut olmayan kültür varlıklarının da koruma altına alınarak devam ettirilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

“Pratisyen eser doktorları yetiştirilecektir”

Bölüm hakkında bilgi veren Özgel, “Öğrencilerimize bu çerçevede her tür kültürel varlık için eğitim ve öğretim verilerek ‘pratisyen eser doktorları' yetiştirilecektir. Mezunlarımız ileride yüksek lisans çalışmaları ile herhangi bir tarihi yapı malzemesi, küçük eser, metal, cam, el yazmaları, geleneksel yöntemler vb. konusunda uzmanlaşabileceklerdir.” diye konuştu.