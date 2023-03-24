Pamukkale Üniversitesi'nde büyük hayal kırıklığı

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) gerçekleşen maaş promosyon ihalesinde verilen teklifler, PAÜ çalışanlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleşen maaş promosyon ihalesi sonuçsuz kaldı. 7 bankanın 3 yıl için verdiği teklifler, PAÜ çalışanlarına hayal kırıklığı yaşattı. Kapalı zarf usulü yapılan teklifler, 35 bin liranın altında olduğu için ihale ertelendi. İhale Komisyonu, tüm bankaların teklifini değerlendirerek, verilen tekliflerin asgari tutar olarak belirlenen 35 bin liranın altında kaldığı için oturumu sonlandırdı.

İhale Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Umut Tepekule, ihalede belirtilen asgari tutarın yeniden revize edileceğini ifade ederek, daha ekonomik ve rasyonel bir teklif sunacaklarını kaydetti.