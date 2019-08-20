Pamukkale Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler çiçeklerle karşılandı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ yeni eğitim öğretim yılı için kayıt yaptırmak için gelen öğrencileri Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde çiçeklerle karşıladı. Terminalde yeni kayıt olan öğrencilerin sorularını yanıtlamaya yönelik birim açılırken, üniversiteye yaklaşık 10 bin öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.

Sahip olduğu öğrenci sayısı ile Ege Bölgesi'nin en büyük üniversitelerinden biri olan PAÜ yeni eğitim öğretim yılı için kayıt heyecanı başladı. PAÜ, 2019-2020 akademik yılında yükseköğretim hayatına ilk adımını atan yeni öğrencilerini ve ailelerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde çiçeklerle karşılıyor. Karşılama törenine PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi ve Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı katıldı.

‘Yeni Kayıt İrtibat Masası'nda öğrencilerin sorun ve ihtiyaçları gideriliyor

PAÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından kurulan “Yeni Kayıt İrtibat Masası”nda görevli gönüllü hocalar ve öğrenciler, yeni kayıt için gelen öğrencilerin sorun ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm üretiyor.

Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere PAÜ Kınıklı yerleşkesine üniversitenin tahsis ettiği servisler tarafından sabah 08.00 ile akşam 16.30 saatleri arasında her 30 dakikada bir olmak üzere PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali arasında karşılıklı seferler gerçekleştirilecek.

19 -23 Ağustos 2019 tarihleri arasında devam edecek yeni kayıt haftasında yaklaşık 10 bin öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.