Pamukkale Ünivertesi'nde tiyatro şenliği ‘BESTİVAL' başlıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Batı Edebiyatları ve Sanat Topluluğunun düzenlediği tiyatro şenliği olan ‘Bestival' dört tiyatro oyunu ile sanatseverlerin beğenisine sunarak 2019-2020 yeni eğitim-öğretim dönemine heyecanlı bir başlangıç yapacak.

PAÜ Batı Edebiyatları ve Sanat Topluluğu BESTİVAL adını verdikleri ve 4 gün boyunca sürecek olan tiyatro şenliğine yüksek tempolu bir başlangıç yapmaya hazırlanıyorlar. 15 Ekim Salı günü başlayacak olan etkinlik, 18 Ekim Cuma günü sona erecek. Etkinlik çerçevesinde dört farklı oyun, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan tüm oyunlara katılım ücretsizdir ve biletsiz, davetiyesiz olacağı belirtildi. Oyunlara giriş için seyircilerin salona kabul saati 19.45 olup, oyun gösterimi ise 20.00'de olacağı belirtildi.