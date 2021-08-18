Pamukkale ve Çal mahallelerinde su kesintisi yaşanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Pamukkale ve Çal ilçesinin mahallelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İçme suyu iletim hatları üzerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü 09:00-18:00 saatleri arasında Pamukkale ilçesi Kuşpınar, Mehmetçik ve İncilipınar Mahallelerinde, içme suyu depo bakım onarım çalışmaları nedeniyle de 07:00- 18:00 saatleri arasında Çal ilçesinin Bayıralan mahallesinde, planlı su kesintisi yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları konusunda uyarılırken, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.