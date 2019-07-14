Pamukkale 'Vosvos Festivali'yle renklendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Vosvos Festivali'nde 15 şehirden katılan 100'e yakın Vosvos, kentte renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Örki, festivalin Pamukkale'ye değer katacağını söyledi.

Pamukkale Belediyesi 2'nci Vosvos Festivali ilçeye renk kattı. 12- 13 ve 14 Temmuz tarihleri arasında Karahayıt'ta gerçekleşen Festival'e 15 ilden onlarca Vosvos sahibi katıldı. Pamukkale Belediyesi ile Denizli Vosvos (DENVOS) Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği program Karahayıt'ta bulunan kamp alanında gerçekleşti. Çadır ve karavanlarla festivale katılan vatandaşlar 3 gün boyunca gerçekleşen farklı etkinlik ve aktivitelerle eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı.

“'Beyaz Cennet'i de gezdiler”

Pamukkale Ören Yeri'nde gezen katılımcılar, Pamukkale'nin güzelliğine hayran kaldı. Festivale katılan tüm Vosvo'ların katılımı ile gerçekleşen Denizli şehir turunda onlarca renkli Vosvosu gören Denizlili vatandaşlar ilgiyle konvoyu izledi. Konvoy sonunda onlarca araç Pamukkale Belediyesi'ne gelerek görsel bir şölen oluşturdu. Pamukkale Belediyesi 2'nci Vosvos Festivali 15 Temmuz sabahı gerçekleşecek vedalaşma ve kapanış programı ile son bulacak.

“Pamukkale'nin tanıtımına katkı sağlayacak”

Festivale İzmir'den katılan Fırat Güzel'in Vosvos aracına binerek Karahayıt'ı turlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, festivalin Pamukkale'nin tanıtımı için önemli olduğunu vurguladı. Festivale 100'ün üzerinde Vosvos sahibinin katılarak Pamukkale'ye geldiğini aktaran Başkan Örki, etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, “Pamukkale'de çadır ve kamp turizminin de yaygınlaştırılması için bir mücadele içerisindeyiz. Sadece çadır değil, aynı zamanla karavanla da turizmin canlandırılması peşindeyiz” dedi.

“Bölgeyi çok beğendik”

Isparta'dan Vosvos Festivali'ne katılan İsmail Can Ezenoğlu, etkinliği çok beğendiğini ve eğlenceli geçtiğini ifade etti. Bundan sonraki yıllarda da festivale katılmayı düşündüğünü belirten Ezenoğlu, “Karahayıt'a ilk defa geliyorum. Bu bölgeyi çok çok beğendim. Karahayıt halkına da faydalı olacağını düşündüğüm bir organizasyon, etkinlik olmuş. Bu konuda halk da bizi çok sevecen karşıladı. Araçlarımızla konvoy yaparak çarşıdan geçtik. Halk da bizi çok ilgili bir şekilde ağırladı” diye konuştu.