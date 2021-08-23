Pamukkale Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Pamukkale Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı finalde İsmail Balaban'ı yenen son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz oldu.

Pamukkale Belediyesi tarihe imza attı. İlk kez şehir merkezinde düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne Denizli Atatürk Stadı ev sahipliği yaptı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ev sahipliğinde Denizli'de bir ilke imza atarak düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, , Devlet sporcusu Kırkpınar daimi altın kemer sahibi Denizlili başpehlivan Hüseyin Çokal, diğer protokol üyeleri ile birçok ilden gelen yağlı güreş ağaları ve on binlerce güreş sever katıldı. Sabah saat 10.00'da başlayan Pamukkale Yağlı Güreşleri, akşam saatlerine kadar devam ederken, Denizli Atatürk Stadı'nın ışıklarının açılmasıyla muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde 517 pehlivan güreşti

Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne minik 1 boyunda 12 pehlivan; minik 2 boyunda 20; Teşvik 1 boyunda 28; Teşvik 2 boyunda 26 pehlivan; Tozkoparan boyunda 35 pehlivan; Ayak boyunda 45 pehlivan; Deste küçük boy 62 pehlivan; Deste büyük boy 50 pehlivan; Küçük orta küçük boy da 79 pehlivan; Küçük orta büyük boy da 37 pehlivan; Büyük orta boy da 39 pehlivan; Başaltında 42 ve baş güreşlerde 42 olmak üzere toplamda 517 pehlivan kıyasıya mücadele ettiler.

Başpehlivanlık mücadelesinde ise nefesler tutuldu

Yarı finalde İsmail Balaban Mustafa Batu'ya yenerek finale çıkan ilk isim olurken, Cengizhan Şimşek'i yenen Ali Gürbüz de adını finale yazdırdı. Zorlu mücadele 20 dakika sürerken rakibi İsmail Balaban'ı yenen son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz Pamukkale Yağlı Güreşleri şampiyonu oldu. İsmail Balaban'ın ikinci olduğu Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde üçüncülüğü ise Mustafa Batu ve Cengizhan Şimşek paylaştı. Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren başpehlivanlara madalya ve kupaları Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve Pamukkale Yağlı Güreşleri Ağası Yavuz Cinkaya birlikte verdi.