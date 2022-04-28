Pamukkale yazı rengarenk karşılayacak

Şehir merkezinden, uzak mahallelere kadar ilçenin tamamında başlatılan tırpan çalışmaları devam ediyor.

Pamukkale ilçesinde yeşil alanları artırma ve mevcut alanları koruma ve güzelleştirme çalışmalarını gerçekleştiren Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte tırpan çalışmalarına da başladı. İlçedeki yeşil alan ve parkları süslemek için kullandığı çiçek ve bitkilerin üretimini kendi fidanlığında gerçekleştirmeye devam eden Pamukkale Belediyesi, mevsimsel çiçek dikimi öncesi, ilçede sokak, kaldırım ve parklarda ot biçme ve tırpan çalışmalarını sürdürüyor.

Pamukkale rengarenk olacak

Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, belediye fidanlığında sürdürülebilir tarım teknikleri ve çevre dostu üretim tekniklerinden yararlanarak yetiştirdiği mevsimsel bitki ve çiçeklerin dikimi öncesinde, tüm ilçedeki oyun alanlarında, yol kenarlarında, kaldırım üstü ve kenarlarında, tüm yeşil sosyal alanlarda kendiliğinden yetişmiş olan yabani otların temizliğini gerçekleştiriyor. Böylelikle, çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, ilçenin çevresel görünümü daha estetik bir hale kavuşturuluyor. Aynı zamanda meydana gelebilecek yangınlara karşı da önlem alınmış olunuyor. Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ot biçme ve tırpan çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, tüm ilçede mevsimsel çiçek dikimi gerçekleştirerek ve Pamukkale'nin güzelliğine güzellik katacak.