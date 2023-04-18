Pamukkale zabıtasından bayram denetimi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Ramazan Bayramı'nda halkımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri adına bayram öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık” dedi.

Pamukkale Belediyesi rutin esnaf denetimlerini her bayram olduğu gibi bu bayramda da artırdı. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren, fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini bayram öncesinde denetliyor. Denetimlerde ruhsatı olmayan işletmeler mühürlenirken, eksikliği olan yerlere de gerekli uyarılar, uygunsuzluklar olursa para cezası da kesiliyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz rutin denetimlerini eksiksiz yerine getirirken, bayram, kandil gibi özel günler öncesinde özellikle imalathaneleri daha sık denetleyerek, işletmeleri ruhsat, hijyen ve gramaj gibi konularda detaylı bir şekilde inceleyerek rapor tutuyor. Ramazan Bayramında halkımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri adına bayram öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık. Tezgah altı diye tanımladığımız imalathaneler konusunda hassasiyet göstererek, böyle işyerlerine izin verilmiyor. Amacımız, halk sağlığımızı korumak. Bunun için de zabıta ekiplerimiz kanuni yetkilerini kullanarak, sonuna kadar halkımızın sağlığını korumak adına denetimlerini gerçekleştiriyor” dedi.